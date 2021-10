Covid: open day al drive vaccinale di Trento sud

(ANSA) - TRENTO, 28 OTT - Anche per questa settimana al drive vaccinale di Trento sud sono previste fasce orarie dedicate alla vaccinazione anti Covid-19 senza appuntamento. Si può accedere al drive di San Vincenzo senza prenotazione - sottolinea in una nota l'Apss - domani, venerdì 29 ottobre, dalle 14 alle 16 e sabato 30 ottobre dalle 10 alle 14. L'accesso libero sarà possibile solo nelle fasce orarie indicate, per non creare disagi a chi ha già un appuntamento fissato negli altri momenti della giornata.

Gli open day sono pensati per chi ancora non ha iniziato il ciclo vaccinale; chi ha già fatto la prima dose dovrà rispettare l'appuntamento della seconda, secondo gli intervalli di tempo previsti dal tipo di vaccino. Chi fa la prima dose di vaccino senza appuntamento- ricorda ancora Apss - dovrà poi prenotare in autonomia la seconda somministrazione al Cup online. Per ridurre i tempi di permanenza nei centri vaccinali ricordiamo come sempre di presentarsi con la tessera sanitaria e i moduli per la vaccinazione già compil