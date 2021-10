Assemblea Cgil, Grosselli: patto per rilanciare il Trentino

(ANSA) - TRENTO, 28 OTT - All'assemblea organizzativa della Cgil, al teatro comunale di Pergine, il segretario Andrea Grosselli ha tracciato la linea per i prossimi anni. Al centro il rafforzamento dell'unità sindacale, ma anche la disponibilità a costruire un'azione comune con mondo delle imprese, gli attori sociali e istituzionali per la crescita sostenibile del Trentino "Serve un'azione comune per ricostruire l'Italia e il Trentino dopo le macerie lasciate dalla pandemia, rafforzando una crescita economica che deve essere equa e sostenibile, migliorando il lavoro, riducendo le disuguaglianze sociali. E anche creando le condizioni per gestire sfide enormi come il cambiamento climatico, la transizione digitale, il calo demografico". Grosselli ha sottolineato la necessità di aprire un dialogo con le organizzazioni datoriali, a cominciare da Confindustria. "La Confindustria di Bonomi a Roma e quella di Manzana a Trento che oggi sembrano lanciare timidi segnali nel sostenere l'idea di un patto per lo sviluppo, vanno sfidate a scoprire le carte. Per farlo dovremmo condividere sui luoghi di lavoro una piattaforma rivendicativa confederale".

L'assemblea dei delegati e delle delegate hanno anche approvato un ordine del giorno su ddl Zan stigmatizzando quanto accaduto ieri in Senato. "Una dimostrazione di grave arretratezza e cinico opportunismo di una classe politica lontana alla sensibilità della stragrande maggioranza della popolazione".

Nel pomeriggio c'è stato spazio anche per riflettere sull'impatto della pandemia sul mondo del lavoro e nella nostra comunità con il contributo del vicepresidente dell'Ordine dei medici, Paolo Bortolotti. Di emergenza sanitaria, diritto alla salute ha parlato Fabrizio Tosini di Emergency soffermandosi non solo sull'attività della onluns nei più drammatici contesti di guerra ma anche nel nostro paese durante la pandemia e l'impegno per l'accesso ai vaccini per tutti. (ANSA).