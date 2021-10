Vienna: Sinner esordio vincente, Opelka ko

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Jannik Sinner - in piena corsa per le Nitto Atp Finals - comincia nel migliore dei modi il torneo di Vienna: nel suo match d'esordio ha sconfitto lo statunitense Reilly Opelka 6-4 6-2 in un'ora e due minuti di gioco. Al prossimo turno Sinner affronta Dennis Novak. (ANSA).