Covid: contagi ancora in crescita in Alto Adige - sono 154

(ANSA) - BOLZANO, 27 OTT - Continua a crescere il numero dei contagi da Covid-19 accertati dai laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. Nelle ultime 24 ore, sono stati 154.

Di questi, 99 sono stati rilevati sulla base di 1.267 tamponi pcr (352 dei quali nuovi test) e 55 sulla base di 7.092 test antigenici.

Mentre, come avviene da diversi giorni, non vengono segnalati nuovi decessi, si regisatra un leggero calo dei pazienti ricoverati che sono, in totale 49: di questi, 6 sono assistiti in terapia intensiva e 43 (3 in meno rispetto ad ieri) nei normali reparti ospedalieri. Altri 4 pazienti Covid-19 sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 2.379 (304 in più), mentre quelle dichiarate guarite nelle ultime 24 ore sono 91, per un totale di 78.357. (ANSA).