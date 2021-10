Covid: Alto Adige, sospeso primario no vax

(ANSA) - BOLZANO, 27 OTT - In Alto Adige anche un primario no vax è stato sospeso. Lo riferisce il Corriere dell'Alto Adige.

Rimangono alti i numeri del personale sanitario non vaccinato contro il Covid-19 nonostante l'obbligo - sono 1.679, stando all'ultimo bollettino diffuso dall'Azienda sanitaria (dati aggiornati al 19 ottobre).

Inizialmente il personale sanitario non vaccinato complessivamente era di 3.967 unità. Nel frattempo si sono fatti vaccinare 2.288 collaboratori, di cui 766 dipendenti dell'Azienda sanitaria e 1.522 persone fra il personale esterno.

I sanitari sospesi sono attualmente 788, comunica l'Azienda sanitaria. (ANSA).