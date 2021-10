In Trentino riscatto della casa dopo 7 anni in affitto

(ANSA) - TRENTO, 26 OTT - I cittadini potranno riscattare gli alloggi locati a canone moderato, dopo un periodo compreso tra 7 e 10 anni, se in possesso dei requisiti previsti come Icef fra 0,18 e 0,39. Lo ha stabilito la Giunta provinciale di Trento, su proposta dell'assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, modificando i criteri del Fondo Housing Sociale Trentino, costituito nel 2012 con l'obiettivo di realizzare alloggi da locare a canone moderato. Si introduce così una diversa modalità di acquisto degli alloggi locati dal Fondo: i futuri inquilini potranno infatti stipulare fin da subito un contratto di locazione con facoltà di riscatto della proprietà. Tale possibilità riguarderà prioritariamente gli immobili di prossima realizzazione situati a Rovereto, Arco, Trento (Pranzelores) e Borgo Valsugana.

In una nota Segnana sottolinea come "la disciplina vigente non prevedeva questa possibilità e si limitava a stabilire che durante la vita del Fondo, e in particolare dopo i primi 8 anni di locazione, poteva essere ceduta la proprietà di una quota degli alloggi ai soggetti in possesso dei requisiti, mentre a fine vita del Fondo l'abitazione poteva essere alienata sul libero mercato seppur prioritariamente ai predetti soggetti. Non vi era quindi alcuna certezza di acquisto dell'immobile occupato. Ora introduciamo questa possibilità, peraltro in linea con la normativa statale già esistente in materia".

In caso di riscatto, una quota pari al 20% del canone moderato versato dal conduttore si considera come "sconto" del prezzo di vendita. Inoltre è prevista la possibilità per il conduttore di accantonare, durante la locazione, una quota ulteriore rispetto a quella del 20%, comunque non superiore al 20% del canone di locazione di mercato, anch'essa da imputarsi in riduzione del prezzo di vendita. Per evitare speculazioni, la rivendita dell'alloggio non sarà consentita prima di 5 anni dall'esercizio della facoltà di riscatto; inoltre la facoltà di riscatto può essere esercitata solo dopo 7 anni ed entro 10 anni dall'inizio della locazione. (ANSA).