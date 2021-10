Due denunce e un arresto dopo una tentata rapina a Trento

(ANSA) - TRENTO, 26 OTT - Nella tarda serata di ieri i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Trento hanno arrestato E.A, 22enne di origini marocchine, pregiudicato senza fissa dimora, per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. I militari hanno inoltre denunciato L.H.

24enne e D.A. 34enne, anche loro originari del Marocco e domiciliati a Trento, che erano in compagnia dell'arrestato, per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

I carabinieri, transitando per Lungadige San Nicolò - precisa una nota - hanno notato E.A. che stava aggredendo un ragazzo e lo colpiva a calci e pugni, con inusitata violenza, quindi sono immediatamente intervenuti in soccorso della vittima, un 28enne del Marocco, rendendosi conto di aver interrotto un tentativo di rapina.

Infatti, secondo quanto riferito dallo stesso e da un testimone, E.A. avrebbe preteso dal malcapitato la giacca che indossava e il cellulare. Accertata la dinamica dei fatti, i militari hanno dichiarato in arresto il 22enne, ma mentre lo stavano facendo salire a bordo dell'auto per condurlo in caserma - si legge nella nota - questi ha cercato di opporre resistenza, venendo subito supportato dai due connazionali che, per impedirne l'arresto, hanno iniziato a spintonare e insultare i militari.

A quel punto sono stati richiesti i rinforzi, un'altra gazzella e una volante della polizia, e i tre sono stati bloccati e condotti in caserma. L'arrestato, denunciato anche per inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Trento, è tuttora trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando di via Barbacovi, in attesa del giudizio per direttissima. (ANSA).