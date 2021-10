Dolomiti Superski, TelepassPay approda sulle pista da sci

(ANSA) - BOLZANO, 26 OTT - Telepass e Dolomiti Superski annunciano la partnership per l'espansione del servizio Skipass di TelepassPay a tutti i comprensori sciistici del sodalizio dolomitico, per un totale di 1.200 km di nuove piste disponibili.

"A partire da questa stagione invernale alle porte, infatti, grazie alla partnership con Dolomiti Superski con i suoi comprensori sciistici sarà possibile godersi le giornate direttamente sulla neve, senza code e senza passare dalla biglietteria e il costo verrà addebitato a fine mese direttamente sul conto Telepass", spiega una nota. Queste le nuove zone che si aggiungono ai comprensori già convenzionati: Cortina d'Ampezzo (annunciata da Telepass in occasione della sponsorizzazione dei Campionati del Mondo di sci alpino di Cortina 2021), Plan de Corones, Alta Badia, Val Gardena, Alpe di Siusi, Val di Fassa, Carezza, Arabba, Marmolada, 3 Cime Dolomites, Val di Fiemme, Obereggen, S. Martino di Castrozza/Passo Rolle, Rio Pusteria/Bressanone, Alpe Lusia - San Pellegrino, Civetta.

"Da tempo, Dolomiti Superski persegue il fine di allargare il proprio range di canali di vendita dello skipass, per rendere fruibile più facilmente e a un numero maggiore di appassionati, la propria offerta di altissima qualità. La nuova partnership con Telepass è un importante tassello di questa strategia, che aumenta la diversificazione, integrando una delle realtà di settore più importanti del nostro Paese. Riponiamo grande fiducia in questo progetto, che esprime oltretutto i valori comuni delle due realtà economiche, Telepass e Dolomiti Superski" - dichiara Andy Varallo, Presidente di Dolomiti Superski. (ANSA).