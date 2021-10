Covid: boom ricoveri in Alto Adige, ora sono 50 (+7)

(ANSA) - BOLZANO, 25 OTT - Boom di ricoveri di pazienti covid in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore il numero è salito da 43 a 50. 44 pazienti (+6) sono ricoverati nei normali reparti, mentre 6 (+1) in terapia intensiva. Non si registrano decessi.

L'Azienda sanitaria ha individuato 43 nuovi casi (16 tramite 298 tamponi pcr e 27 tramite 5115 test antigenici). Sono appena 8 i pazienti dichiarati guariti, mentre 2007 altoatesini sono in quarantena, superando la soglia dei 2000. (ANSA).