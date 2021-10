Autostrade: ok commissione congiunta per Autobrennero

(ANSA) - TRENTO, 25 OTT - Via libera della commissione congiunta Trasporti e Ambiente della Camera all'emendamento al decreto infrastrutture che riguarda la concessione dell'autostrada del Brennero. L'organismo si è pronunciato sul provvedimento promosso dal governo che apre alla possibilità di esplorare altre strade alternative alla gara o all'affidamento in house per l'aggiudicazione della concessione trentennale.

"Si tratta di una notizia estremamente positiva - commentano il presidente della Regione e Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti ed il collega altoatesino Arno Kompatscher - che va letta come una tappa di avvicinamento alla meta, in un percorso estremamente lungo e complesso. Aspettiamo con maggiore fiducia pertanto il completamento dell'iter parlamentare nella consapevolezza che il lavoro fatto in questi mesi ha contribuito a rappresentare anche in sede romana le aspettative e le esigenze dei nostri territori che hanno fortemente voluto l'autostrada del Brennero ritenendola fin dall'inizio presidio fondamentale dello sviluppo e del protagonismo delle nostre comunità". (ANSA).