Green pass: tornano le code per i tamponi a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 24 OTT - Davanti ad alcune farmacie a Bolzano questa sera si sono formate nuovamente lunghe code per i tamponi Covid, come già avvenuto la scorsa settimana, quando erano intervenuti i vigili i urbani per impedire a tarda ora che altre persone si aggiungessero alla coda. Oggi è invece bastato un cartello con la scritta "Tamponi chiusi" per far desistere i ritardardari.

I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige nelle ultime 24 ore hanno effettuato 692 tamponi pcr e registrati 57 nuovi casi positivi. Inoltre 21 test antigenici positivi su 4.884. In Trentino 6.429 tamponi antigenici effettuati ieri hanno individuato 22 nuovi casi positivi; si affiancano agli 8 scoperti dai molecolari (199 i test analizzati ieri) che hanno confermato anche 8 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. (ANSA).