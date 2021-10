Elezioni: Dal Medico (cd) nuovo sindaco di Merano

(ANSA) - BOLZANO, 24 OTT - Il candidato di tre liste civiche di centrodestra Dario Dal Medico è il nuovo sindaco di Merano.

Si è imposto con il 50,3% sull'ex primo cittadino verde-centrosinistra Paul Roesch (49,7%). Alle urne erano chiamati 30.000 cittadini.

L'ecologista, che ha guidato la città dal 2015 al 2020, si era presentato al ballottaggio con appena 87 voti di vantaggio.

L'anno scorso vinse il duello con Dal Medico con 37 voti di scarto, ma poi non riuscì a trovare una maggioranza in consiglio comunale e seguì il commissariamento.

Rösch, sostenuto al primo turno dal centrosinistra, aveva incassato per il ballottaggio l'appoggio ufficiale del Team K dell'ex grillino Paul Köllensperger. Dal Medico, benvisto da una parte importante della Svp, è espressione di liste civiche di centrodestra. Lega e Fdi al primo turno avevano presentato i loro candidati sindaco. (ANSA).