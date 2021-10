Ortler Ski Arena ci crede e avvia prevendita stagionale

(ANSA) - BOLZANO, 23 OTT - Lunedì 25 ottobre inizia la prevendita per lo skipass stagionale dell'associazione Ortler Ski Arena, che comprende un totale di 15 stazioni sciistiche in Alto Adige (Ladurns, Monte Cavallo, Corno del Renon, San Martino/Reinswald, Monte San Vigilio, Val d'Ultimo, Merano 2000, Plan, Val Senales, Watles, Trafoi, Solda, Malga San Valentino-Belpiano), nel Tirolo del Nord (Nauders) e nei Grigioni (Minschuns).

Lo stagionale è valido dal 1 novembre, giorno di Ognissanti, al 1 maggio, cioè per sei mesi interi. C'è uno sconto del 10 per cento sul listino prezzi durante le prevendita (fino al 28 novembre). Circa 9.000 abbonati della stagione 2019/2020 hanno inoltre diritto ad un ulteriore 15 per cento di sconto come rimborso per la fine anticipata della stagione sciistica causata da Corona. In questo modo, i responsabili dell'Ortler Ski Arena sperano di "riconquistare i loro clienti fedeli".

"Come l'anno scorso, c'è la garanzia che il prezzo d'acquisto sarà rimborsato se la stagione dovesse essere cancellata prematuramente a causa della pandemia, che però al momento nessuno si aspetta. Il Green Pass non è richiesto per l'acquisto dello skipass, ma potrebbe essere richiesto invece per il suo utilizzo. Con l'Ortler Ski Arena è possibile fare le prime curve sulla neve già dal 1 novembre a Solda e in Val Senales", ricorda la nota. Come di consueto, i bambini fino a 8 anni sciano gratis, c'è un attraente biglietto per famiglie e prezzi speciali per i giovani fino a 18 anni e gli anziani a partire da 60 anni. (ANSA).