Turismo, inverno: reclutamento personale con Agenzia lavoro

(ANSA) - TRENTO, 22 OTT - La stagione turistica invernale è alle porte. Agenzia del lavoro avvia la campagna grazie alla quale le aziende del settore turistico potranno, con il supporto degli operatori dedicati di Agenzia del lavoro e le associazioni di categoria, richiedere e incontrare personale qualificato e i lavoratori proporsi per le mansioni più in linea con le proprie esperienze. Il progetto nasce già nel 2020 dalla collaborazione con Asat, Confesercenti, Confcommercio, Enti bilaterale del turismo, Cgil, Cisl e Uil e si è arricchito stagione dopo stagione con l'esperienza maturata da tutti gli attori che vi hanno lavorato in sinergia. (ANSA).