Senza fissa dimora, Punto Incontro apre domeniche invernali

TRENTO, 22 OTT - Ancora una volta il Punto d'Incontro decide di aprire i suoi spazi anche la domenica nei mesi più freddi, dal 24 ottobre a fine marzo, garantendo un luogo caldo e la colazione ai senza fissa dimora: un'iniziativa possibile grazie alle donazioni dei cittadini visto che non è coperta da finanziamenti pubblici.

Gli accessi giornalieri sono in crescita: in media più di 120 persone accedono giornalmente al pranzo e 130 usufruiscono settimanalmente del servizio docce. Il sacchetto con il pranzo continuerà invece ad essere distribuito dai volontari della Parrocchia di San Pio X, mentre i frati cappuccini garantiranno un pasto caldo per l'ora di cena.

Nel frattempo prosegue l'impegno del Punto d'Incontro, in sinergia con il Gri.Is, Provincia e Apss sul fronte dell'estensione della campagna vaccinale anche a chi vive in strada. Dalla metà di luglio ad oggi più di 160 persone che vivono la strada hanno aderito alla campagna di immunizzazione.

(ANSA).