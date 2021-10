Covid: nuovo open day vaccinale a Trento sud

(ANSA) - TRENTO, 22 OTT - Nuovo open day vaccinale. Domani - annuncia Apss in una nota - il drive through San Vincenzo di Trento sud sarà aperto nel pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 16, per le vaccinazioni anti Covid-19 ad accesso libero. Le somministrazioni senza prenotazione saranno possibili solo nella fascia oraria indicata, per non creare disagi a chi ha già un appuntamento fissato nella giornata. L'open day è dedicato a coloro che non hanno iniziato il ciclo vaccinale; chi ha già ricevuto la prima dose dovrà rispettare l'appuntamento per la seconda, secondo l'intervallo di tempo previsto dalla tipologia del vaccino.

Per quanto riguarda i tamponi sono aperti a Trento, Riva del Garda e Borgo Valsugana i drive through dell'Apss dove è possibile effettuare tamponi antigenici rapidi a pagamento. A Trento la sede del drive tamponi è in via Fersina, nel piazzale del Palazzetto dello Sport, a Riva del Garda nel piazzale del Centro servizi sanitari in via Rosmini e a Borgo Valsugana nel Centro Protezione civile di via Gozzer. I tamponi rapidi possono essere prenotati attraverso il sito dell'Apss sul Cup-online. Il costo della prestazione, che dovrà essere versato prima dell'effettuazione del test tramite il canale digitale PagoPA, è a carico del cittadino. Gli esiti dei tamponi - precisa ancora Apss - saranno comunicati al Ministero della salute per la generazione della Certificazione verde Covid-19 e saranno anche disponibili su TreC e FastTreC. (ANSA).