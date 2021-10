Seduta congiunta consigli Tirolo-Alto Adige e Trentino

(ANSA) - BOLZANO, 21 OTT - Sono stati inaugurati ad Alpbach, in Tirolo, i lavori del "Dreierlandtag", la seduta congiunta dei consigli provinciale di Trento e Bolzano e dell'assemblea tirolese, che celebra i 30 anni dalla sua costituzione. "Da ormai 30 anni i tre Consigli provinciali si incontrano, insieme con i rappresentanti del Landtag del Vorarlberg, per trattare temi comuni transfrontalieri. Molto è stato fatto nel tempo, molto è stato deciso e attuato, sempre concentrandosi su ciò che è comune e su ciò che promuove la regione comune": così la presidente del Landtag Tirolo Sonja Ledl-Rossmann aprendo i lavori.

Salutando i consiglieri e le consigliere provinciali delle assemblee elettive di Tirolo, Provincia autonoma di Bolzano e Provincia autonoma di Trento, con i presidenti Rita Mattei e Walter Kaswalder, i tre presidenti di Provincia Günther Platter, Arno Kompatscher e Maurizio Fugatti e le rispettive giunte, nonché il sindaco di Alpbach Markus Bischofer, Ledl-Rossmann ha quindi introdotto la prima giornata di seduta. Facendo riferimento ai lavori preparatori e alla Commissione interregionale riunita a Bolzano, ha chiarito che l'ordine del giorno da questa definito conteneva 20 mozioni, suddivise nei temi "Mozioni di base", "Turismo", "Salute", "Società", "Arte e cultura", "Traffico".

La prima mozione approvata riguarda modifiche al regolamento per la seduta congiunta e al regolamento per la commissione interregionale delle tre assemblee legislative. All'unanimità è stata poi approvata la mozione sull'Euregio come luogo di contaminazione, condivisione e formazione attraverso i Centri di Aggregazione giovanile. E' passata con 4 no la presa di posizione congiunta sulla popolazione dei lupi nelle Alpi.

(ANSA).