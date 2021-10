Mostre: al Mart le sperimentazioni di Depero

(ANSA) - TRENTO, 21 OTT - "Depero new Depero" è il titolo della mostra aperta da oggi al Mart di Rovereto. In questa grande esposizione allestita a quasi vent'anni dall'inaugurazione del museo, viene esplorata la modernità delle sperimentazioni di Fortunato Depero e l'influenza delle sue ricerche negli ambiti dell'arte, della moda, del design e del fumetto dagli anni Settanta ad oggi.

Sono esposti circa 500 lavori tra opere, disegni, mobili, oggetti, manifesti, fotografie, libri e riviste; una decina di video e film realizzati negli ultimi venti anni; fumetti e oggetti di design, oltre ai famosi bozzetti pubblicitari Campari.

Cinque le sezioni che compongono lo scenografico allestimento a cura dello studio Baldessari e Baldessari: "Ricostruzioni", con i numerosi rifacimenti delle insolite creazioni di Depero per il teatro; "Effetto Depero", in cui emergono i grandi nomi del design italiano che si sono apertamente ispirati all'artista trentino; "America", dove la storia e l'opera di Depero vengono raccontate attraverso più recenti produzioni audiovisive; "Museo", realizzata con i documenti e le pubblicazioni provenienti dall'Archivio del '900; "Conservazione/Educazione", che valorizza i progetti portati avanti negli anni dal Mart nell'ambito del restauro e della mediazione culturale.

Nato in Trentino nel 1892, alla sua morte, nel 1960, Depero lasciò al Comune di Rovereto l'unico museo futurista italiano e il suo archivio personale, comprensivo di circa 3.000 oggetti, tra cui buona parte della sua produzione artistica, carte, materiali e una ricca biblioteca. Negli anni il Mart ha dato seguito alle idee di Depero, trasformando il suo lascito in un patrimonio in divenire. (ANSA).