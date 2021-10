'Invasione' pacifica di turisti tedeschi a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 21 OTT - 'Invasione', ovviamente pacifica, oggi di turisti tedeschi nel centro storico di Bolzano. In Germania in numerosi laender le scuole attualmente sono chiuse per le ferie d'autunno e in molti hanno colto l'occasione per passare alcuni giorni a sud delle Alpi. Il tempo incerto ha spinto oggi i vacanzieri che soggiornano nei centri turistici in montagna nelle città e soprattutto a Bolzano. Dalla tarda mattinata le strade d'accesso erano infatti intasate di macchine e le vie del centro di pedoni. Inevitabile anche la coda davanti al museo di Oetzi. Ad accentuare i problemi di viabilità in zona industriale un cantiere sull'autostrada tra i caselli di Bolzano Sud e Bolzano Nord che ha spinto molti automobilisti di bypassare l'ingorgo in A22 lungo l'arginale e la statale del Brennero. (ANSA).