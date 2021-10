Covid: in Trentino 40 nuovi positivi su 11.610 tamponi

(ANSA) - TRENTO, 21 OTT - Nessun decesso per Covid in Trentino. Negli ospedali ci sono 12 ricoverati, 2 i pazienti ricoverati in rianimazione. Intanto le vaccinazioni arrivano a 778.699, comprese 357.551 seconde dosi e 8.999 terze dosi.

I tamponi antigenici effettuati ieri sono stati 11.375, dei quali 24 sono risultati positivi. I tamponi molecolari invece sono stati 235 ed i positivi riscontrati sono stati 16, cifra alla quale si affiancano le 5 conferme di positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. La maggior parte dei nuovi contagi (19) riguarda la fascia 40-59 anni. Le classi in quarantena continuano a rimanere 4. Il bollettino dell'Azienda sanitaria provinciale riporta anche 24 nuovi guariti che portano il totale a 47.216. (ANSA).