Iginio Massari, collaborazione con il laboratorio Micro4Food

(ANSA) - BOLZANO, 20 OTT - Il maestro Iginio Massari avvia una collaborazione con il laboratorio Micro4Food. Il maestro pasticcere e imprenditore bresciano ha concluso un accordo di ricerca con il laboratorio Micro4Food della Libera Università di Bolzano al NOI Techpark.

È un vanto e un punto fermo della filosofia aziendale del Maestro Iginio Massari utilizzare i migliori ingredienti e i processi produttivi di più elevata qualità, alla ricerca costante della perfezione. Un approccio che ha fatto subito scattare la sintonia con i responsabili del Micro4Food Lab, il laboratorio di Microbiologia alimentare di unibz al NOI Techpark, il prof. Marco Gobbetti (nr. 1 per citazioni su Google Scholar nel settore della microbiologia alimentare) e la prof.ssa Raffaella Di Cagno (nr. 11 per citazioni su Google Scholar nel settore della microbiologia alimentare), tra i maggiori esperti scientifici al mondo per quanto riguarda la le fermentazioni.

Da oggi e per i prossimi sei mesi, l'équipe del laboratorio ospitato nel parco tecnologico e i pasticcieri dell'azienda avvieranno una collaborazione.

"Siamo onorati di poter collaborare con un Maestro dell'arte pasticciera come Iginio Massari che rappresenta un vanto italiano, riconosciuto in tutto il mondo. La collaborazione rappresenterà un'occasione di crescita reciproca", commenta Marco Gobbetti, "Anche la ricerca più consolidata e più all'avanguardia ha bisogno di confrontarsi con la maestria di chi è già riuscito a porre le proprie produzioni su un livello di eccellenza". Per Massari, "partecipare attivamente a questa ricerca è fonte di perfezione, intelligenza e gioia nello scoprire ciò che prima non era conosciuto… e infine è anche fonte di successo, perché ti rendi conto che sei nel giusto". (ANSA).