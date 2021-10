Covid: da inizio mese 27 classi in quarantena in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 20 OTT - In Alto Adige sono 27 le classi, che nel periodo tra il primo e il 17 ottobre sono state messe in quarantena per due o più casi di positività. 92 classi sono invece rimasti in presenza perché avevano un singolo caso Covid.

In tutto sono risultati positivi nello stesso periodo 126 alunni e 18 insegnanti.

Per quanto riguarda invece le vaccinazioni obbligatorie per il personale sanitario si registra un lievissimo aumento di appena 45 persone dal 7 al 19 ottobre. I sanitari sospesi sono saliti da 783 a 788, comunica l'Azienda sanitaria. (ANSA).