Pompieri volontari trentini, rimane il nodo della formazione

(ANSA) - TRENTO, 19 OTT - Il tema della formazione è stata al centro del 3/o appuntamento del ciclo di incontri dedicati alle 13 unioni distrettuali della Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino, svoltosi nella caserma del coprpo di Tione. Durante l'iniziativa - si legge in una nota - è emersa la la necessità di una migliore programmazione dei corsi di formazione erogati dalla Scuola provinciale antincendi e come i corsi erogati siano insufficienti e non coprano le esigenze formative dei corpi.

"I vigili del fuoco volontari sono una componente fondamentale della Protezione civile trentina e come amministrazione provinciale intendiamo mettere in campo gli strumenti che consentano di poter esercitare la vostra attività al meglio", ha precisato il presidente Maurizio Fugatti all'iniziativa, precisando come i corsi del 2022 verranno programmati una volta comunicate le esigenze formative.

Tra gli altri nodi evidenziati nell'incontro vi erano anche la necessità di individuare procedure uniche per l'evacuazione degli impianti di risalita, gli interventi in caso di incendio nelle strutture ad alta quota, la carenza di cercapersone e dei ritardi sulle visite cardiologiche per i neoassunti. (ANSA).