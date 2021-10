Milano-Cortina: Bolzano entra in società infrastrutture

(ANSA) - BOLZANO, 19 OTT - I lavori di progettazione per le Olimpiadi invernali 2026 procedono nonostante le difficoltà causate dalla pandemia. La fondazione della società infrastrutturale, che realizzerà le opere pubbliche per le Olimpiadi invernali del 2026, è imminente. Un prerequisito per questo passo è stato posto dalla giunta provinciale di Bolzano.

Nel ruolo di uno dei cinque soci, la giunta ha approvato la costituzione della società per azioni "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." e ha autorizzato il presidente, Arno Kompatscher, a firmare gli atti di partecipazione e l'accordo di fondazione.

La giunta ha anche stanziato l'importo di 50.000 euro con il quale la Provincia parteciperà alla società. Questi 50.000 euro corrispondono alla quota del 5 per cento del capitale sociale, di cui il 35 per cento sarà fornito rispettivamente dai Ministeri dell'Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e Mobilità e il 10 per cento ciascuno dalle due Regioni Lombardia e Veneto. Il restante 5 per cento proviene dal Trentino. Via libera anche alla composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale: del cda, presieduto dalla professoressa Veronica Vecchi dell'Università Bocconi di Milano, fanno parte l'amministratore delegato Luigivalerio Sant'Andrea oltre a Valentina Favaretto e Tommaso Santini in rappresentanza della Regione Veneto e Angelo De Amici per la Lombardia. Anche il Collegio sindacale è composto da cinque membri. L'Alto Adige è rappresentato da Patrick Bergmeister, con Benno Hofer come membro supplente.

"La fondazione della società infrastrutturale è un importante passo formale nella realizzazione dei numerosi progetti di costruzione per i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026 in conformità con la legge olimpica nazionale", ha sottolineato oggi il presidente Kompatscher. In Alto Adige le gare di biathlon per le Olimpiadi invernali del 2026 si terranno ad Anterselva in Val Pusteria. (ANSA).