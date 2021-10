Covid: 10 anziani positivi in Rsa del Trentino

(ANSA) - TRENTO, 19 OTT - Individuati lo scorso fine settimana otto casi di Covid-19 in una Rsa di Trento. Altri due positivi sono stati accertati questa mattina in un'altra Rsa della provincia. Lo rende noto l'Azienda sanitaria provinciale precisando che in entrambi i casi sono state attivate le procedure per circoscrivere il contagio.

I contagi sono stati accertati con tampone molecolare effettuato ad alcuni ospiti che avevano manifestato sintomi da raffreddamento. A Trento, fra gli otto positivi, uno non era vaccinato per motivi sanitari. Solo due delle otto persone interessate presentano sintomi molto lievi, mentre le altre non hanno attualmente alcuna manifestazione clinica. La situazione è al momento sotto controllo e, a titolo precauzionale, sono state sospese le visite dei familiari, informa l'Azienda sanitaria.

Per le persone contagiate è stato disposto il trasferimento nella struttura Covid di Bolognano di Arco.

L'Azienda sanitaria intanto ha sollecitato le Rsa provinciali ad accelerare le procedure per somministrare la terza dose di vaccino agli ospiti e al personale. (ANSA).