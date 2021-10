Green pass: code per pcr in ospedale, Palasport semivuoto

(ANSA) - BOLZANO, 18 OTT - Lunge code davanti ad alcune farmacie, che offrono i test Covid a prezzi scontati, code anche in ospedale al drive in per i tamponi pcr, ma il centro test allestito dal Comune al Palasport in via Resia semideserto: è questa la situazione a Bolzano il primo lunedì con il Green pass sul posto di lavoro. Solo pochi cittadini scelgono infatti il Palasport, dove il prezzo è quello indicato dalla Provincia di 15 euro, mentre alcune farmacie offrono pacchetti "50 euro per 10 tamponi". (ANSA).