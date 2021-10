Green pass: ancora code per test low cost a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 18 OTT - A Bolzano anche questa mattina si registrano ancora lunghe code davanti ad alcune farmacie che offrono tamponi 'low cost'. Qualche centinaio di cittadini è infatti in fila per effettuare il test, indispensabile per i non vaccinati per accedere al posto di lavoro.

Ieri sera, intorno alle ore 21, i vigili urbani sono intervenuti davanti ad una farmacia per impedire che si aggiungesse altra gente. Nel tardo pomeriggio si era formata una coda di circa 450 persone, lunga 200 metri. Visto che l'orario di chiusura delle ore 20 era ormai superato da tempo e la coda non si stava esaurendo, il sindaco Renzo Caramaschi ha fatto intervenire i vigili che hanno 'chiuso' la fila. (ANSA).