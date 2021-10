Covid: 20 casi in Trentino su 4.700 tamponi

(ANSA) - TRENTO, 18 OTT - In Trentino sono 20 i nuovi contagi da Covid-19 con la conferma che anche oggi non ci sono decessi.

I tamponi analizzati ieri sono stati 4.699, di cui 4.535 rapidi e 164 molecolari. Lo dice il bollettino odierno dell'Azienda sanitaria provincia.

I positivi al molecolare sono 7, e a questa cifra si aggiungono altre 5 positività riscontrate nei giorni scorsi dagli antigenici e confermate ieri. All'antigienico sono risultati positive 13 persone. Ad aver contratto il virus ci sono anche 6 ultra ottantenni. I nuovi guariti sono 15. Ieri le classi in quarantena erano 4.

Stabile la situazione negli ospedali, con 18 pazienti ricoverati di cui sempre 2 in rianimazione.

Le vaccinazioni sono arrivate a quota 771.800, cifra che comprende 354.355 seconde dosi e 6.880 terze dosi. (ANSA).