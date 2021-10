Covid: situazione stabile negli ospedali in Trentino A.Adige

(ANSA) - BOLZANO, 17 OTT - Situazione stabile nei reparti Covid in Trentino Alto Adige. In Provincia di Bolzano sono 7 i pazienti in terapia intensiva e 21 nei normali reparti. Restano 2 i ricoverati in rianimazione negli ospedali trentini dove ieri non ci sono stati nuovi ingressi ed 1 paziente è stato dimesso.

In totale ci sono al momento 18 ricoverati.

In Alto Adige si registrano 49 nuovi casi (21 tramite 529 tamponi pcr e 18 tramite 6.562 test antigenici. Il bollettino dell'Azienda per i servizi sanitari della Provincia di Trento registra 6.421 tamponi antigenici (7 dei quali positivi) e 241 molecolari (9 casi positivi e 24 conferme di positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. (ANSA).