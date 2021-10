Incidenti stradali: muore un motociclista a Malè

(ANSA) - TRENTO, 16 OTT - Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio a Malè, dove un vicentino di 57 anni ha perso la vita a seguito di un incidente con la moto. Lorenzo Rossetto, originario di Arzignano in provincia di Vicenza, è morto nelle prime ore del pomeriggio sulla strada statale 42.

Sono in corso indagini sulle cause esatte dell'incidente. Stando alle prime informazioni la moto di Rossetto stava transitando in direzione di Cles dietro ad un'autovettura, quando ad un certo punto la macchina avrebbe rallentato e la moto l'avrebbe tamponata. Il motociclista ha perso il controllo del mezzo, finendo sull'asfalto.

Sono intervenuti i vigili del fuoco della zona. Sul posto anche l'elicottero col medico di emergenza, ma per l'uomo non c'è più stato nulla da fare. (ANSA).