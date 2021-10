Green pass: saltate alcune corse bus a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 15 OTT - L'entrata in vigore del Green pass sui posti di lavoro ha causato qualche problema al trasporto urbano a Bolzano. Sono infatti saltate alcune corse di bus urbano per l'assenza di autisti in possesso del Qr lasciapassare. Il 15% degli autisti Sasa non sarebbe vaccinato.

Meglio la situazione sulle linee extraurbane della Sad e sulle linee ferroviarie locali, dove eventuali assenze sono state tamponate con il personale sostitutivo in servizio. (ANSA).