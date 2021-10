Covid: record tamponi in Trentino (8.500) con 29 casi

(ANSA) - TRENTO, 15 OTT - Nel primo giorno di entrata in vigore dell'obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro, in Trentino c'è il record di tamponi - 8.544 - il doppio rispetto alla media, che hanno intercettato 29 nuovi contagi. Lo dice il bollettino odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che conferma l'assenza di decessi.

Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 8.322 tamponi antigenici che hanno individuato 28 casi positivi.

I molecolari sono stati invece 222, dei quali uno solo è risultato positivo: c'è anche da registrare comunque la conferma di una positività intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi. Fra i nuovi contagiati ci sono anche 5 ragazzini e 2 anziani (uno over 70 e uno over 80). Le classi in quarantena rimangono 5. I nuovi guariti sono 20.

Negli ospedali i pazienti ricoverati salgono a 21, di cui 3 in rianimazione, dopo che ieri a una dimissione si sono contrapposti 2 nuovi ingressi.

Le vaccinazioni sono arrivate a quota 768.367, comprese 352.670 seconde dosi e 6.406 terze dosi. (ANSA).