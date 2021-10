Scoperta coltivazione di marijuana, un arresto

(ANSA) - TRENTO, 14 OTT - Un quarantenne residente in Valsugana è stato posto agli arresti domiciliari dai carabinieri di Borgo per il reato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Nell'operazione i militari hanno individuato e sequestrato 80 piante di marijuana, dal fusto alto oltre i due metri, all'interno di un capannone abbandonato nei pressi di Castel Ivano.

I carabinieri, intervenuti su indicazione di alcuni residenti, confermate dalle evidenze di movimenti non giustificati nell'area, hanno deciso di controllare ila struttura e hanno quindi individuato un essiccatoio di fortuna, ricavato all'interno di una grossa stanza. Dopo alcuni giorni di appostamenti, hanno sorpreso un uomo, già conosciuto dalle forze dell'ordine, che si era entrato nel deposito per verificare lo stato e il grado di maturazione delle piante. Il quantitativo di marijuana pronta all'uso, ricavabile dagli 87 kg di piante, secondo i carabinieri sarebbe stato con ogni probabilità rivenduto in zona, verosimilmente nel giro dei giovani consumatori. (ANSA).