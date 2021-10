Green pass: apre il centro tamponi al Palaresia

(ANSA) - BOLZANO, 14 OTT - A partire dalle ore 16.00 di oggi pomeriggio giovedì 14 ottobre per i soli residenti a Bolzano (minori compresi se accompagnati da adulti) è possibile effettuare a pagamento (15 Euro) il tampone antigenico rapido con prenotazione obbligatoria sul sito del Comune tramite il sistema attualmente in uso anche per le prenotazione nelle farmacie comunali che forniscono analoghi servizi. I tamponi potranno poi essere effettuati tutti i giorni dal lunedì al venerdì con orario 7.00-10.00 / 16.00-20.00.

Per poter accedere al Palasport dove saranno effettuati i tamponi (Tribuna A -5 linee di test), è necessario essere muniti di tessera sanitaria, documento d'identità e ricevuta che confermi la prenotazione effettuata. Bisognerà inoltre indossare la mascherina protettiva. Costo del test 15 Euro con pagamento posticipato ed emissione di fattura da parte dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. La struttura comunale (Palaresia) per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, è stata messa a disposizione dal Comune di Bolzano, considerato che l'Azienda Sanitaria Locale (ASL), d'intesa con la Provincia ha chiesto espressamente alle amministrazioni comunali di organizzare dei centri di test per consentire ai lavoratori non ancora vaccinati di poter ottenere il Green Pass valido 48 ore. (ANSA).