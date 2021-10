Fiamme in mansarda, anziana muore in valle dei Laghi

(ANSA) - TRENTO, 14 OTT - Una donna di 80 anni è morta nell'incendio della sua abitazione divampato la scorsa notte a Covelo di Vallelaghi, in Trentino.

Le fiamme si sono sviluppate, per causa ancora in via di accertamento, nella mansarda di una palazzina dove viveva l'anziana e che è stata sorpresa nel sonno dall'incendio. Vano l'intervento dei vigili del fuoco permanenti di Trento e dei volontari della valle dei Laghi che non sono riusciti a salvare la donna. Le fiamme, circoscritte dai pompieri, non risulta che abbiano danneggiato gli altri appartamenti dello stabile.

Nessuna altra persona che abitava nello stabile è rimasta coinvolta. (ANSA).