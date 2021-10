Covid: Gimbe, migliora situazione in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 14 OTT - Secondo l'ultimo bollettino Gimbe migliora la situazione covid in Trentino Alto Adige. Nella settimana dal 6 al 12 ottobre a Bolzano il tasso dei casi attualmente positivi per 100 mila abitanti era di 151 (-11,9%) e a Trento di 57 (-5,2%). Sotto la soglia di saturazione i posti negli ospedali (Bolzano 5% area medica e 6% terapia intensiva, Trento 3% in entrambi i reparti). Non decolla la campagna vaccinale, soprattutto in Alto Adige dove il 14,1% degli over 50 non ha ancora ricevuto neanche una dose mentre la media nazionale è del 9,1%, anche in Provincia di Trento. (ANSA).