Giornata della vista:in Trentino le iniziative di Abc Irifor

(ANSA) - TRENTO, 13 OTT - La cooperativa sociale Abc Iirifor del Trentino organizza una serie di iniziativa in occasione della Giornata mondiale della vista 2021, con la distribuzione di materiale informativo, incontri sulla prevenzione e visite gratuite sul territorio. La proposta - riporta una nota - è realizzata in collaborazione con l'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (Iapb Italia onlus) e la sezione di Trento dell'Associazione nazionale alpini.

Il medico oculista del Centro di prevenzione e riabilitazione della cooperativa, Mario De Concini, sarà presente in alcuni programmi di emittenti locali per parlare di patologie visive, mentre l'Unità mobile oftalmica, il camper rosso adibito ad ambulatorio oculistico itinerante, sarà presente per una giornata di "screening" gratuiti nel territorio del Primiero.

"In un'epoca in cui le patologie visive toccano oltre tre milioni di persone in Italia, puntiamo a diffondere il più possibile la cultura della prevenzione e la conoscenza dei buoni comportamenti", spiega il direttore di Abc Irifor, Ferdinando Ceccato. (ANSA).