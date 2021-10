Covid: zero decessi, 26 nuovi contagi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 13 OTT - Su oltre 3.000 tamponi analizzati ieri, altri 26 trentini sono risultati positivi al coronavirus. Nel darne notizia l'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento conferma anche per oggi l'assenza di decessi. Negli ospedali attualmente sono ricoverate 18 persone (ieri 1 nuovo ricovero ma anche 2 dimissioni): sempre 3 i posti occupati in rianimazione.

Ieri sono stati analizzati 2.600 test antigenici che hanno individuato 18 casi positivi. I molecolari sono stati 409, dei quali 8 sono risultati positivi mentre si conferma anche 1 positività intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi.

Fra i nuovi contagiati c'è anche 1 piccolissimo di nemmeno 2 anni, poi 3 casi per ciascuna delle fasce 3-5 anni e 6-10 anni ed 1 ragazzino in fascia 11-13 anni. Restano 5 le classi in quarantena. Contagiati anche 2 over 70. Il numero delle vaccinazioni questa mattina ha toccato quota 763.809: nella cifra sono comprese 350.471 seconde dosi ed anche 5.587 terze dosi. (ANSA).