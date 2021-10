Covid: Emilia-Romagna e Trento recuperano più visite sospese

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Sono "ancora tanti i ritardi delle Regioni nel recupero delle prestazioni sanitarie" rinviate a causa del Covid, nonostante i fondi destinati dal decreto legge dello scorso 14 agosto e previsti anche nel Decreto Sostegni bis. A dirlo è un'indagine realizzata da Cittadinanzattiva tramite lo strumento dell'accesso civico sui piani regionali per il recupero delle liste d'attesa e sui fondi ripartiti dalle Regioni. I dati indicano per l'Emilia-Romagna il 95% delle prestazioni e il 35% dei ricoveri recuperati al 31 dicembre dello scorso anno. Nella provincia di Trento si è recuperato il 73% delle prestazioni ambulatoriali (18 mila su circa 24 mila), ma solo il 39% degli screening oncologici e appena l'1% dei ricoveri. In Abruzzo il 64% degli screening oncologici sospesi è stato erogato (su un totale di 60 mila), assieme al 43% delle prestazioni ambulatoriali e a quasi il 25% dei ricoveri. In Friuli Venezia Giulia solamente lo 0,7% delle prestazioni specialistiche ambulatoriali è stato recuperato (su un totale di circa 215 mila), insieme all'1% di circa 6 mila ricoveri. In Sicilia sono oltre 3 milioni le prestazioni ambulatoriali e 63 mila i ricoveri non erogati, "ma non si sa quanti siano stati recuperati", dicono dall'associazione mentre in Molise, "non si hanno notizie certe sul recupero di circa 10 mila prestazioni, fra specialistica e diagnostica, e di circa 1100 ricoveri". In Valle D'Aosta, è stato invece possibile recuperare il 32% dei ricoveri, il 49% degli screening oncologici (su un totale di circa 12 mila) e il 39% delle prestazioni specialistiche ambulatoriali (su un totale di circa 9 mila). La Marche ha risposto a Cittadinanzattiva dicendo che sono state recuperate tra il 50 e il 70% delle prestazioni e dei ricoveri. Nessuna risposta è arrivata da Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Toscana e Veneto. (ANSA).