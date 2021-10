Nasce 'Il banco vuoto' per l'educazione alla legalità

(ANSA) - TRENTO, 12 OTT - Nasce il progetto "Il banco vuoto" grazie alla collaborazione tra scuola cattolica - in particolare l'Arcivescovile di Trento e Rovereto e La Vela (Rovereto) - e il Tribunale per i minorenni.

L'obiettivo è sensibilizzare ragazzi e adolescenti, ma anche insegnanti e genitori, ai temi della legalità, della cittadinanza attiva e della mediazione dei conflitti sociali; conoscere le Istituzioni e le leggi che garantiscono diritti/doveri dei minori, aumentare la consapevolezza dei fattori che agiscono da antidoto alla criminalità minorile; far riconoscere ai ragazzi il fenomeno del cyber-bullismo e i pericoli della rete.

Le trasformazioni sociali degli ultimi decenni con un'oggettiva fragilità relazionale, lo scorretto utilizzo o l'abuso delle nuove tecnologie e le difficoltà di comunicazione tra le generazioni con adulti e agenzie educative - sempre meno preparati ad affrontare il disorientamento esistenziale e a contenere eventuali condotte trasgressive di ragazzi e giovani - stanno alla base del progetto "Il banco vuoto", è stato detto nel corso della presentazione all'Arcivescovile di Trento. Il simbolico "banco vuoto" è un richiamo al possibile disagio vissuto da un minorenne, nei casi più estremi in ragione di un reato o di un allontanamento che lo porterebbe a lasciare la scuola. (ANSA).