Covid: 56 nuovi casi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 12 OTT - I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 56 nuovi casi di positività al Covid-19. Di questi, 22 sono stati rilevati sulla base di 996 tamponi pcr (di cui 245 nuovi test) e 34 sulla base di 7.441 test antigenici.

Non vengono segnalati decessi provocati dall'infezione (sono 1.197 dall'inizio dell'emergenza sanitaria), mentre sono leggermente in calo di ricoveri che passano da 31 a 29. Di questi, 6 pazienti Covid-19 vengono assistiti in terapia intensiva e 23 (2 in meno) nei normali reparti ospedalieri.

Altri 4 pazienti sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 1.663, mentre i guariti sono in totale 77.453 (62 in più rispetto ad ieri). (ANSA).