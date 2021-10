Covid: 23 nuovi casi in Trentino su 4.000 tamponi

(ANSA) - TRENTO, 12 OTT - Ancora zero decessi per Covid-19 in Trentino e 23 nuovi contagi. Lo dice il bollettino quotidiano dell'Azienda sanitaria trentina.

I tamponi analizzati ieri sono stati oltre 4.000, con predominanza degli antigenici (3.640) che ieri hanno individuato altri 22 positivi; i molecolari sono stati invece 365, con un solo risultato positivo, accanto al quale però si collocano 7 conferme di positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

In ospedale sono state ricoverate altre 3 persone (solo 2 le dimissioni, pertanto il totale dei pazienti si attesta a 19, di cui 3 sempre in rianimazione). Fra i nuovi contagiati ci sono anche due bimbi di nemmeno 2 anni, ma anche fra gli ultra ottantenni ci sono 2 nuovi casi. Restano 5 le classi in quarantena. I nuovi guariti sono 54.

Le vaccinazioni sono arrivate a quota 761.541, cifra che comprende 349.525 seconde dosi e 5.128 terze dosi. (ANSA).