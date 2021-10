Austria: ciclista altoatesino ucciso da treno in Tirolo

(ANSA) - BOLZANO, 12 OTT - Un ciclista altoatesino è morto in Austria travolto da un treno a Lienz, nel Tirolo orientale. La vittima è Martin Tschurtschenthaler, 50 anni, di San Candido.

L'uomo, ieri pomeriggio, in sella della sua mountainbike stava attraversando un passaggio livello senza barriere, non notando il treno che si stava avvicinando. L'impatto è stato violentissimo e l'uomo è deceduto sul posto. Sul posto è anche intervenuta la polizia austriaca. (ANSA).