Migranti: in otto su treno merci al Brennero

(ANSA) - BOLZANO, 11 OTT - Otto migranti sono stati intercettati dall'esercito austriaco su un treno merci al Brennero. Ieri mattina soldati, in servizio al valico italo-austriaco per i controlli anti-migranti, hanno notato il telo tagliato di un tir, che veniva trasportato su rotaia. Il treno è stato così fermato nella stazione di Matrei. All'interno del tir sono stati trovati sette cittadini turchi tra i 20 e i 34 anni e un nigeriano di 32 anni. In giornata saranno respinti e consegnati alle autorità italiane, annuncia l'Apa. (ANSA).