Covid: solo sei nuovi casi ma un decesso in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 11 OTT - Il numero delle vittime della pandemia in Alto Adige si avvicina sempre più alla soglia 1200.

L'Azienda sanitaria comunica infatti un altro decesso che porta il numero a 1197. Sono appena sei i nuovi casi, ma - come avviene - sempre di lunedì - con pochissimi test: 202 pcr e 1003 antigenici. Restano stabili i ricoveri ospedalieri: 25 nei normali reparti e sei in terapia intensiva. Sono stati dichiarati guariti 15 altoatesini, mentre 1640 sono in quarantena. (ANSA).