Covid: un decesso in Trentino Alto Adige, stabili i ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 10 OTT - Un morto per Covid in Alto Adige (sono 1.196 le vittime da inizio pandemia), dove i laboratori dell'Azienda sanitaria hanno effettuato 541 tamponi molecolari e registrato 21 nuovi casi positivi. Inoltre sono 15 i test antigenici positivi. I pazienti Covid ricoverati restano stabili nei numeri: 25 nei normali reparti ospedalieri e 6 in terapia intensiva.

Nessun decesso, invece, in Trentino: Ieri sono stati effettuati 3.318 test rapidi, 23 dei quali sono risultati positivi. 214 invece quelli molecolari, che hanno individuato 12 casi positivi, confermando anche 5 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Negli ospedali il numero di ricoverati rimane 16, con 3 persone sempre affidate alle terapie intensive. (ANSA).