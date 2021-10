Tentano di rubare gregge di pecore, 4 arresti a Trento

(ANSA) - TRENTO, 08 OTT - Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri perché sorprese a razziare una cinquantina di ovini appartenenti a due aziende agricole della val dei Mocheni, condotte a pascolare nei pressi di Spini di Gardolo, nell'agro del capoluogo trentino.

Con la collaborazione del presunto basista, che aveva conquistato la fiducia del proprietario, i tre complici avevano già caricato le 50 pecore su un camion ed erano pronti a partire. I tre, tutti con precedenti specifici, erano giunti appositamente dall'Emilia Romagna e alla vista dei militari non hanno opposto resistenza, mentre il basista ha cercato inutilmente di scappare ma in breve è stato bloccato dai militari.

Gli ovini, il cui valore complessivo ammonta a circa 20.000 euro, sono stati restituiti ai proprietari, mentre il camion è stato sottoposto a sequestro.

Questa mattina, i quattro arrestati verranno condotti dinanzi al giudice a Trento per essere sottoposti al rito per direttissima. Dovranno rispondere di furto aggravato in concorso. (ANSA).