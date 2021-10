Covid: 67 neue Fälle in Südtirol

(ANSA) - BOLZANO, 8 OKT - In Südtirol gibt es 67 neue Covid-Fälle: 41 durch 709 pcr-Abstriche und 26 durch 4.479 Antigentests. Insgesamt 91 Südtiroler wurden für geheilt erklärt, während 1.723 in Quarantäne sind. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen ging leicht zurück: 23 (-3) auf den normalen Krankenhausstationen und 6 (+0) auf der Intensivstation. In der Zwischenzeit ist der Prozentsatz der über 60-Jährigen, die in der letzten Woche positiv getestet wurden, gestiegen: 17 % gegenüber nur 11 % in der letzten Woche.

Die Zahl der unter 20-Jährigen mit Covid sank von 34 % auf 30 %.

