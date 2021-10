Pioli: "Trap, Bagnoli e Ranieri i miei primi maestri"

(ANSA) - TRENTO, 07 OTT - "Trapattoni, Bagnoli e Ranieri sono gli allenatori che, più di altri, mi hanno segnato. Trapattoni si fermava spesso a lavorare sulla tecnica con i giovani, nel mio caso (ero arrivato da Parma, in Serie C, alla Juve) sul colpo di testa e sul piede sinistro. Bagnoli l'ho avuto a Verona: uomo di poche parole, ma molto diretto con i giocatori.

Ranieri è quello che per primo si è avvicinato ai concetti del calcio moderno". Lo ha detto Stefano Pioli, allenatore del Milan, ospite del Festival dello Sport inaugurato oggi a Trento.

(ANSA).