I prodotti di Mandacarù nelle farmacie trentine

(ANSA) - TRENTO, 07 OTT - Mandacarù, la cooperativa trentina di commercio equo e solidale, ha siglato con Unifarm un accordo per la distribuzione nelle farmacie del Trentino di alcuni prodotti da filiera etica e sostenibile certificata.

Si tratta di prodotti Altromercato, in particolare integratori e cosmetici della linea Natyr per la cura del corpo.

Ogni prodotto - è stato detto in una conferenza stampa alla Federazione trentina della cooperazione - è realizzato con oltre il 50% di materie prime di commercio equo in peso o in valore (esclusi acqua e alcol), nichel ested, con oltre il 98% di materie prime vegetali, senza parabeni, oli minerali e donatori di formaldeide. I packaging sono riciclabili, raccontano le origini degli ingredienti e sono multilingua. Per realizzare integratori e cosmetici vengono utilizzate oltre 50 materie prime di commercio equo, nella cui produzione sono coinvolti più di 2.000 piccoli produttori da 25 paesi. Il bollino vegan assicura che non ci siano materie prime di origine animale. La linea biologica è certificata da Natrue, disciplinare internazionale a tutela del consumatore.

"Questo accordo - ha detto il presidente di Mandacarù, Fausto Zendron - appare particolarmente significativo in questo momento storico, dove l'attenzione verso le tematiche della sostenibilità ambientale e del consumo consapevole acquistano nuova luce e nuova consapevolezza". (ANSA).